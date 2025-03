Anteprima24.it - ‘Casertalegge Scrittori’: Arminio e Gallo sono i primi ospiti

Tempo di lettura: 2 minutiSaranno Francoe Carmendi un marzo ricco di appuntamenti per Casertalegge Scrittori in città, la rassegna curata da Giuseppe Bellone e Mariamichela Formisano per le librerie casertane Feltrinelli e Giunti al Punto, patrocinata dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, sotto l’egida del Patto per la Lettura di Caserta “Città che Legge”, di cui è referente Lucia Monaco. Mercoledì 12 marzo alle 18 l’ospite dei librai Amelia Di Lello e Mario Macchione alla Feltrinelli Librerie di Caserta sarà il poeta e paesologo Francoautore di “Caraluce. Atlante dei paesi invisibili” (Rizzoli), una mappa di luoghi che appartengono a tutti perché nessuno li ha mai abitati. A dare il benvenuto all’autore sarà Grazia Coppola.