Lanazione.it - Casaglia, semaforo anti-incidenti. Installata la nuova centralina: "Intervento chiesto da anni"

Leggi su Lanazione.it

Stop aglistradali a. Il Comune di Perugia ha installato unin via dei Narcisi, che istituirà il senso unico alternato sul tratto indicato. Dopo i numerosi, per fortuna senza gravi conseguenze, l’assessore Pierluigi Vossi ha così dato un lieto fine al problema. E’ stataanche unaa tempo (collegata al manto stradale adiacente ai semafori) che con il peso delle auto indica la presenza dei veicoli e cosí il sistema elettronico della cabina alterna, in entrambi i lati, il verde e il rosso per rendere il tratto di quei 200 metri a senso unico alternato. "Prima questo servizio era reso attivo solo per il transito dei bus di linea in quanto il passaggio era difficoltoso per la ridotta larghezza della strada. Eranoche i residenti e i cittadini che transitavano in quella via avevano fatto richiesta per garre sicurezza in quel particolare punto della strada considerata, tra le altre cose, una delle arterie di accesso alla città".