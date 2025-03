Juventusnews24.com - Carrera predica calma su Thiago Motta: «Quando vuoi costruire qualcosa di speciale ci vuole tanta pazienza». Poi rivela su un bianconero: «E se non sposi appieno il suo gioco?»

di Redazione JuventusNews24, doppio ex di Juve e Atalanta, ha parlato così in vista del big match dell’Allianz Stadium di questa sera. Le sue dichiarazioniIntervistato da Tuttosport, il doppio ex Massimoha parlato così nel giorno di Juve Atalanta.CHE JUVE ATALANTA SI ASPETTA – «Il calcio è proprio strano, una montagna russa: un giorno sei deludente a 360 gradi, e l’altro ti ritrovi in corsa per lo scudetto. Alla sfida di stasera, però, penso ci arrivi meglio la Juventus. Psicologicamente mi sembra che i ragazzi distiano bene: i pochi punti dalla vetta ispirano fiducia. Ecco perché la partita di stasera diventa fondamentale. Con una vittoria contro la Dea, i bianconeri manderebbero un messaggio chiarissimo a tutti: “per lo scudetto ci siamo anche noi fino alla fine”.