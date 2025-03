Quotidiano.net - Caro tazzina, prezzi alle stelle. Ora il caffè diventa un lusso: "Dottò, la materia prima costa"

Per essere bello, il posto è bello. Un tipicofrancese nel salotto buono di Napoli, struscio a vista e la barista che ti chiede appena ti appoggi al banco: café au lait, café brulot, café liegios, café nature o café serre? E quando le dici, un ‘espresso macchiato’, lei resta, a ragione, un poco delusa. Mai però quanto me, al momento di passare alla cassa: 3 euro. "Ottimo, ma a questiè unaper Pupetto Caravita di Sirignano". Il ‘caissier’ mi soppesa con broncio aristocratico e mi dice: "Dotto’, laè schizzata su del 30 per cento. E con i dazi di Trump tutto costerà più". Non so cosa c’entri The Donald nell’aumento delche un tempo arrivava solo dal Brasile e ora viene spedito in Italia da Etiopia, Kenya, Colombia, Ruanda, Burundi, Papua Nuova Guinea e finanche Vietnam.