Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, festa dei vincitori in piazza Mazzini

Leggi su Lanazione.it

, 9 marzo 2025 – Oggi, 9 marzo, aè andata in scena la tradizionale cerimonia di premiazione del, avvenuta in unagremita di appassionati., l’indotto di Burlamacco. Cna: ‘Il nostroè il primo in classifica’ Tributo a Carlo e Lorenzo Lombardi, a Matteo Raciti, a Silvano Bianchi e a Sara Culli. L’immagine più bella è stata quella regalata dai Maestri abbracciati e felici sul podio. Gli occhi erano soprattutto puntati su Carlo e Lorenzo Lombardi e al loro primo successo in Prima categoria, saliti sul palco con tutta la squadra e con le mascherenti a inneggiarli. «È un onore per noi - ha ripetuto Carlo -, ma determinati risultati senza una grande squadra non si raggiungono. Ringraziamo lo staff, le maschere, i coreografi e i movimentisti».