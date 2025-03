Ilrestodelcarlino.it - Carnevale a Castelnovo Sotto, trionfa il carro dell'ecologia

(Reggio Emilia), 9 marzo 2025 - Il“Biologicamente”a scuderia Club 69-Classe 96 è risultato il più votato dalla giuria. E per questo permette alla sua scuderia di conquistare il Gonfalone deldi, che oggi si è concluso al termine di quattro domeniche di stilate di carri e mascherate. Ha vinto unecologico, che vuole sensibilizzare sul rispetto’ambiente, considerato come un “dovere verso la vita”. “Abbandoniamo i metodi produttivi inquinanti. Aiutaci anche tu a far crescere l’alberoa vita e i suoi frutti”, il messaggio lanciato dala scuderia che si aggiudica il primo posto, con il Gonfalone e la targa in argento. A seguire, in classifica, le scuderie Saber, Avis, Montagnola, Belvedere, Olimpia 2 e Junior. Dunque il Gonfalone passa dall’Avis (vincitrice nel 2024) al Club69-Classe96.