Ilgiorno.it - Carmine Gallo morto, i nomi di chi rimane nell’inchiesta Equalize sui dossier illegali

Milano, 9 marzo 2025 – Con la morte dila Dda di Milano perde una pedina centraleche punta a far luce sulle attività illecite messe in piedi dall’agenzia investigativa di Enrico Pazzali, l’autosospeso presidente della Fondazione Fiera Milano e al momento solo indagato. Sì perché l’ex poliziotto, stroncato a 66 anni da un infarto nella sua abitazione di Garbagnate Milanese, era l’amministratore delegato della società milanese con sede nella centralissima via Pattari che secondo la Procura, acquisiva illecitamente dati sensibili da banche dati strategiche dello Stato, attraverso un sistema di hackeraggio. E, ex poliziotto, di quella rete di cyber-spie impegnate a intercettare (e ricattare) personaggi di spicco della politica e ma anche campioni dello sport era in qualche modo il puparo, colui che intesseva relazioni e – soprattutto - sfruttava l’immenso archivio segreto accumulato negli anni alla Criminalpol.