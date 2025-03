Biccy.it - Carlo smascherato a C’è Posta, messaggi privati letti da Maria

Leggi su Biccy.it

Classica storia alla ‘io mammeta e tu’ ieri sera a C’èPer Te. Serena, 44 anni, ha deciso di chiedere aiuto al programma per cercare di convincere il compagnoa vivere la loro storia alla luce del sole e a non temere la madre,Rosaria.De Filippi ha spiegato: “Loro sono stati insieme due anni e hanno vissuto a casa della madre di lui. Lo scorso luglio hanno litigato e lui l’ha cacciata di casa. I due però hanno continuato a vedersi di nascosto. Di recente sono stati in un b&b, hanno fatto quello che fanno gli innamorati. Lui le ha detto che la ama, ma le ha spiegato però che non possono vivere la loro relazione in pubblico perché la madre non approverebbe. Lui ha anche detto che la madre non l’ha mai davvero apprezzata perché lei ha 44 anni e lui 40 e perché è divorziata e con due figli“.