Carimate celebra il castello che ispirò i giganti della musica negli anni ‘70 e ‘80

(Como), 9 marzo 2025 – Se nell’arte l’ispirazione è fondamentale non c’è luogo in Italia che abbia ispirato i musicisti degli‘70 e ‘80 come ildi. È tra le sue mura che sono nati nel vero sensoparola, visto che sono stati incisi qui “Come è profondo il mare“ di Lucio Dalla, “Un gelato al limon” di Paolo Conte, “Boomerang“ dei Pooh, “Nero a metà“ di Pino Daniele, “Sono solo canzonette“ di Edoardo Bennato, “Creuza de mä“ di Fabrizio De André e “Big Generator“ degli Yes, e alcune delle canzoni più belle di Eugenio Finardi e Ivan Graziani. Solo alcuni degli artisti che facevano partecorte di Antonio Casetta, celebre discograficoBluebell eProduttori Associati Stadio, che portò a incidere qui anche gli Skiantos, Francesco Guccini, Luca Barbarossa, Antonello Venditti, i Decibel, Nada, GiTogni, Mauro Pagani, Roberto Vecchioni, la PFM, i Vanexa, Teresa De Sio, Loredana Bertè, Mango, Riccardo Zappa, Bobby Solo, Mia Martini, Franco Fanigliulo, Nicola Di Bari, Alice, Paul Young, Vasco Rossi, Patty Pravo, Riccardo Cocciante, Alberto Fortis, David Riondino, GiovFenati.