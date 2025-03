Agi.it - Carceri italiane al collasso, occupate al 132%

AGI - Le persone detenute nellesono 62.130, mentre i posti disponibili ammontano a 46.890, rispetto a una capienza regolamentare di 51.323. Sono i dati, aggiornati al 6 marzo, contenuti nell'ultimo report del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, che sottolinea anche "l'attuale inagibilità di diverse camere di pernottamento e in alcuni casi di intere sezioni detentive". Indice di Sovraffollamento A livello nazionale, la criticità rilevata nel report determina un indice di sovraffollamento del 132,5%. In particolare: 150 istituti (75,75%) hanno un indice di affollamento superiore al consentito. In 53 istituti (28%) l'indice risulta pari o superiore al 150%. Il più alto indice di sovraffollamento si registra a: Milano San Vittore (218,09%), Foggia (208,36%), Brescia Canton Mombello (202,75%), Taranto (198,55%).