Anteprima24.it - Carcasse di moto e pezzi di ricambio in una grotta a Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNel rione Sanità ai carabinieri hanno trovato unadiscarica dove si nascondevano i mezzi rubati. A due passi dall’osservatorio astronomico e dal bosco di Capodimonte i carabinieri della compagnia Stella stavano effettuando un servizio a largo raggio nel quartiere quando hanno notato un portoncino in ferro socchiuso in vico II Severo a Capodimonte. Sulla porta metallica vecchi manifesti e qualche scritta fatta con lo spray. I carabinieri sono entrati e hanno trovato una vera e propriadistante qualche decina di metri dalla basilica di San Severo, un luogo dal potenziale storico inestimabile. Dentrodiveicoli e decine didi. Non mancano materiali di risulta, immondizia e, poco distanti, duedi grossa cilindrata che valgono complessivamente sui 50mila euro.