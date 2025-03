Quotidiano.net - Caos limiti di velocità, l’Aci: “Si torni ai piani urbani per gestire il traffico”

Roma, 9 marzo 2025- Vite in coda. Ce lo ricorda ogni anno la statistica Tom Tom Traffic Index, nel 2024 Roma è stata la peggiore delle città italiane, abbiamo impiegato quasi mezz’ora a percorrere dieci chilometri. E se incrociamo quella classifica con il rapporto di Inrix il risultato non cambia, la capitale è sempre in cima, 71 ore all’anno bloccati negli ingorghi. In seconda posizione c’è Milano. Luigi Di Matteo, ingegnere, responsabile dell’area tecnica Aci: una condanna da espiare o c’è una soluzione possibile? “Dobbiamo tornare a una parola chiave,del, sono previsti dal codice della strada, all’articolo 36. Sono strumenti dificazione, mettono a sistema le esigenze della città con ilgenerato da questi bisogni”. Invece andiamo alla cieca. “Dovremmo prima di tutto approfondire quali sono le attività che attraggonoe quali sono i percorsi migliori”.