"Cantieri, gli sgravi non bastano"

Più ristori e non solofiscali per commercianti e artigiani. Quindi, tempi certi sulla chiusura dei. Queste le richieste di associazioni di categoria e forze politiche di minoranza all’indomani della presentazione pubblica fatta giovedì sera dal sindaco Matteo Ruggeri sullo stato di avanzamento del cantiere Anas della Nuova Porrettana e, in particolare, sulla riapertura entro marzo del cavalcavia e sulla contemporanea chiusura di via Marconi all’altezza del passaggio a livello. Questo per consentire il collegamento dei due tratti di tunnel già realizzati della Nuova Porrettana. "Siamo preoccupati – avverte Marco Bonacini, Cna Casalecchio – le aziende di Marconi alta stanno soffrendo per il calo degli incassi. Saranno rispettati i tempi di chiusura di via Marconi? Con l’abbassamento delle tasse comunali non si sopravvive".