Dilei.it - Cani di taglia piccola più belli: 10 razze irresistibili

Leggi su Dilei.it

Adottare un animale domestico è una grande responsabilità. Prima di fare il passo decisivo, e scegliere la razza ideale, è bene conoscere le caratteristiche fisiche e caratteriali dell’esemplare che si è immaginato scorrazzare in giro per casa. Nello specifico, idipossono essere molto versatili, ma hanno delle esigenze particolari che vanno rispettate.Fra le domande che è giusto farsi, c’è quella relativa alla capacità di rispondere alle necessità pratiche e affettive di quello che è un essere vivente totalmente dipendente dall’essere umano. Se la risposta è sì, se si è certi di avere anche la disponibilità economica, allora è lodevole procedere. E, qualora non si avesse tanto spazio nel proprio appartamento, un cagnolino del genere è il più indicato.Volpino di PomeraniaIl Volpino di Pomerania è alto – al garrese – dai 15 ai 20 centimetri, pesa da un minimo di 1,4 chili a un massimo di 3,2 e ha un’aspettativa di vita di 12-16 anni.