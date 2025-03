Campo Libhero un villaggio sportivo nel più grande bene confiscato in Campania

Leggi su Ildenaro.it

Uno spazio dedicato alla comunità e campi da gioco a disposizione di bambini e famiglie disagiate per praticare sport gratuitamente, incontrare i campioni del cuore e contrastare qualsiasi tipo di discriminazione, promuovendo la cultura della legalità in un territorio vessato da anni dal malaffare. Una sfida ambiziosa lanciata dal Centro Jambo (Trentola Ducenta, Caserta) – il piùin, di proprietà della società CIS Meridionale gestita dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, sotto l’egida del Ministero dell’Interno – nell’ambito del programma dedicato all’inclusione sociale, allo sport e alssere psicofisico di cittadini, turisti e stakeholder.Il progetto– presentato negli spazi di Fiera Milano, durante il forum “The Social Impact” di Racquet Trend Expo, il primo format in Europa interamente dedicato a tutti i principali sport di racchetta – si propone di trasformare, per la prima volta in Italia, unalla criminalità in una vero e proprio, diventando un modello nazionale di integrazione e un motore di rigenerazione urbana per l’intero territorio.