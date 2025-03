Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Caso (M5S): “Musumeci in cofusione e costretto a smentire se stesso”

Campi Flegrei, colpiti da continue scosse di terremoto, nel frattempo procede con lentezza la gestione della crisi bradisismica. Sull'argomento è intervenuto il deputato Flegreo del Movimento 5 Stelle Antonio Caso. Lo ha fatto attraveso un comunicato inviato ai media."È evidente che il Ministro Musumeci sia in totale confusione nella gestione della crisi bradisismica. Altrimenti non si spiega come sia possibile che prima dichiari, dinanzi alle nostre richieste di fare presto, che sia tutto sotto controllo ed oggi improvvisamente intervenga scaricando la responsabilità dei ritardi, oggettivi, sul Ministro Giorgetti". Così ha esordito l'esponente pentastellato alla Camera dei Deputati.