Campania Ferrante | Martusciello è il miglior candidato ora ufficializziamo

Tempo di lettura: < 1 minuto“Fulvioè ilpresidente per la. Serriamo le fila e”. Lo ha detto il sottosegretario al Ministero dei Trasporti, Tullio, intervenendo al congresso di Forza Italia ad Atripalda.Sulla stessa linea anche il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, che ha ribadito la necessità di una decisione immediata: “Dobbiamo ufficializzaresubito, più presto parte, più presto sarà capace di costruire una vittoria certa per le aree interne”. A frenare gli entusiasmi, però, è stato lo stesso Fulvio, che ha chiarito: “Deciderà il tavolo nazionale, ma sia chiaro: io non sonoa ogni costo”. Tuttavia, il leader degli azzurri campani ha posto un punto fermo sul profilo delle candidature: “Voglio un giuramento da parte di ogniche prima dei partiti, prima di ogni appartenenza, viene il Sud.