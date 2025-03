Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, rebus futuro in estate: se il Manchester City tornasse alla carica… La nuova voce sul terzino bianconero

di RedazionentusNews24, c’è unper il: se ilcarica. Lae cosa può succedereSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Andreaè tornato e non è un caso che lantus abbia svoltato in campionato con ben cinque vittorie di fila. All’andata con l’Atalanta, l’azzurro era limitato a causa della caviglia dolorante e dal corteggiamento del.Ora i dolori sono spariti e il trasferimento aè rimandato all’scrive La Rosea, lasciato così aperta la porta dell’addio per ilnel prossimo mercato.Leggi suntusnews24.com