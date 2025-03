Lanazione.it - Calvi è il nuovo comandante dei carabinieri di Arpiola

Unarrivo sul territorio nel nome della sicurezza della comunità. Si è infatti recentemente insediato alla stazione deididi Mulazzo – in qualità di– il maresciallo Lorenzo. Ilresponsabile del presidio dell’Arma nel territorio mulazzese ha 28 anni ed è originario di Tivoli in provincia di Roma. Per quanto riguarda il suo percorso di studi,ha frequentato il 10° corso triennale alla prestigiosa Scuola Marescialli di Firenze, conseguendo la laurea in Scienze Giuridiche per la Sicurezza all’Università di Firenze. Successivamente il suo percorso formativo si è svolto nella Benemerita, il maresciallo Lorenzoha prestato servizio alla stazione deidi Pontremoli, dove la comunità ha avuto modo di conoscerne e apprezzarne disponibilità e competenza.