Calvarese | Lautaro Martinez giusto il gol da annullare! Il motivo

Gianpaoloassolve Zufferli e lo promuove per la prova in Inter-Monza del sabato sera. L’ex arbitro fa la sua moviola su Tuttosport, analizzando in particolare il primo gol annullato a.MOVIOLA – Inter-Monza è finita 3-2 e i nerazzurri sono stati in grado di rimontare l’iniziale svantaggio di due gol. Una notte da incubo si è trasformata in un sospiro di sollievo. Gianpaoloha giudicato positivamente l’operato dell’arbitro Zufferli: «Partiamo dall’annullamento (con overrule del Var) del gol diper un tocco di braccio. L’attaccante, infatti, nello slancio prima di colpire il pallone col piede lo impatta col pugno della mano destra. Il tocco è in dinamica e involontario, ma da regolamento va sanzionato, poiché compiuto direttamente dal marcatore subito prima di segnare.