Calhanoglu mantiene la parola | da Inter-Monza tutto diverso!

aveva fatto una promessa prima della sfida contro il: dopo una stagione caratterizzata da infortuni mai subiti prima in carriera, il centrocampista turco aveva garantito di voler dare il massimo fino al termine della stagione per aiutare l’a raggiungere i suoi obiettivi. E la risposta sul campo è arrivata immediatamente.DIFFICOLTÀ PRIMO TEMPO – Come tutta l’, anche Hakanha vissuto un primo tempo complicato. I nerazzurri sono andati sotto di due reti, soffrendo la pressione dele faticando a trovare fluidità di gioco. Il centrocampista turco, posizionato come sempre in cabina di regia, ha avuto difficoltà a prendere in mano le redini della squadra, ma nella ripresa il suo talento e la sua leadership sono emersi in maniera prepotente. Al minuto 58, con l’lanciata all’inseguimento del pareggio,ha trovato il gol che ha riequilibrato la partita.