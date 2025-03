Internews24.com - Calhanoglu Inter, pagelle monstre col Monza: i giornali lo lodano, ecco i voti

di Redazioneledel turco contro il, iloquesta mattina in edicola,qui i loro, arrivano dellesuper in edicola questa mattina per il centrocampista Simone Inzaghi dopo la vittoria contro ilieri sera per 3-2. Così i quotidiani sportivi questa mattina parlano del turco, vediamo i giudizi espressi in suo favore dopo un’ottima prestazione, condita persino con un gol capolavoro nella porta dei brianzoli. I voti per il nerazzurro: Gazzetta dello Sport –7: Gol bellissimo che fa il verso a quello famosissimo di Thiago Alcantara contro il Porto. Increscendo di fiducia e condizione, sfiora pure la doppietta.Corriere dello Sport –7: Legge in maniera errata l’avvio dell’azione che porta al vantaggio brianzolo.