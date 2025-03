Internews24.com - Calhanoglu a Dazn: «I compagni mi danno la forza, Arnautovic mi è stato vicino durante questi mesi complicati. Il nostro obiettivo…»

di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Hakan, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il MonzaIntervenuto ai microfoni dial termine di Inter Monza, Hakanha commentato così il successo ottenuto nel 28° turno di Serie A.50 GOL IN SERIE A, IL PIU’ BELLO? – «Sono contentissimo, un numero importante per me. L’unico turco in Serie A a raggiungerlo, ringrazio sempre i mieiper lache mi, soprattutto Marko. Inmi ha aiutato tantissimo quando ho avutoinfortuni, sa quanto sono importante per la squadra. Ho sofferto tantissimo, però piano piano sto facendo tutto per tornare bene».IL GESTO DEL 3 DI INZAGHI? – «Mi hanno già fatto questa domanda, sicuramente noi vogliamo puntare sui trofei importanti, vogliamo regalare qualcosa ai tifosi come lo scorso anno.