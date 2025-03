Oasport.it - Calendario Mondiali sci nordico 2025 oggi: orari 9 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si assegnerà l’ultimo titolo iridato a Trondheim, in Norvegia,, domenica 9, aidi sci, comprendente le discipline di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica: al momento l’Italia è nona nel medagliere con un argento.Nello sci di fondo è il giorno della 50 km tl mass start femminile delle ore 11.30, con al via Maria Gismondi.L’ultimadeidi scisarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 HD, mentre la direttasarà affidata a Rai Play Sport 3, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della 50 km.Medaglieresci: Italia nona con un argento, Norvegia in vettaSCIDomenica 911.30 SCI DI FONDO – 50 km tl mass start femminile (Maria Gismondi) – Diretta tv su Eurosport 2 HDSCI: DOVE VEDERLI IN TV EDiretta tv: Eurosport 2 HD.