Iltempo.it - Calenda "infame": la scritta choc davanti alla scuola del figlio. Come reagisce

Leggi su Iltempo.it

Unafatta con una bomboletta neradeldel leader di Azione, Carlo, e che recita "" è apparsa nella notte a opera di ignoti. A denunciarlo sui social network è lo stesso, che spiega: "Questaè comparsaall'ingresso delladi mio. Vorrei segnalare all'vigliacco che l'ha fatta che io lavoro a corso Vittorio Emanuele II, 21. Vado in ufficio a piedi e non ho la scorta. Può serenamente venire a dirmi in faccia ciò che pensa". Messaggi di solidarietà al leader di Azione sono arrivati dagli esponenti del suo partino e non solo. "Desidero esprimere, a nome della comunità romana di Azione, la solidarietà al segretario Carloper il gesto vile, fatto peraltrodel