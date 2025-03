Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Nicolò Schira: pronto il rinnovo di Christian Pulisic. Le cifre

In vista delilcome riferito daad ufficializzare ildi contratto diIla blindare uno dei suoi migliori giocatori, dopo ildi Tijjani Reijnders anchea rinnovare il suo contratto con il. Come riferiscesul suo profilo di X, l’esterno americano èalfino al 2029 con ingaggio di cinque milioni netti a stagione.Unmeritato per un giocatore che anche quando le cose non vanno bene in campo mette sempre tutto e cerca di salvare la baracca. Con la doppietta segnata contro il Lecce, Capitan America sale a quota otto goal in campionato, quattordicesimo in stagione.a diventare un leader di questa squadra’s contract extension with #ACis at the final stage.