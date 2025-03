Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Gazzetta: caccia al direttore sportivo: Giorgio Furlani pronto a incontrare due nuovi candidati. I nomi

Per ildelserve prima trovare ile il nuovo allenatore,dueLa ricerca dei direttori sportivi per ildiventa un casting. Nonostante nei giorni scorsi si parlava di affare fatto con Igli Tare, come riferisce ladello Sport, la decisione non è ancora stata presa eritornato dopo l’incontro con Gerry Cardinale è.Come riferisce la rosea,incontrerà sia Fabio Paratici e Igli Tare quelli che da tempo sono in orbitama non solo ci saranno incontri anche con due. Si tratta di Markus Krösche, responsabile dell’area sportiva dell’Eintracht Francoforte, e Thiago Scuro, brasiliano,generale del Monaco. Sfuma invece Andrea Berta ha l’accordo con l’Arsenal: andrà a lavorare in Premier League.