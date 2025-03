Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: scatto dell’Inter per l’obiettivo bianconero. Scende in campo direttamente…Zanetti! Novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: assalto Inter per. Interviene direttamente.Zanetti!e cosa succedeL’Inter spinge per l’arrivo in estate di Nico Paz, obiettivo anche del. Il classe 2004 argentino del Como, è legato con un contratto ancora al Real Madrid, che ha sia una percentuale del 50% sulla futura rivendita, sia una clausola per la recompra a partire da questa estate fino a 3 anni. Il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, è al lavoro in questa trattativa: ieri era presente sugli spalti del Sinigaglia per assistere alla gara tra il Como e il Venezia: in quell’occasione, secondo Tuttosport, l’ex capitano nerazzurro ha tenuto l’ennesima chiacchierata con Pablo Paz, padre del talento argentino.NICO PAZ – «Beccati.