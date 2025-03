Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’affondo del PSG su Gyokeres avvicina Kolo Muani ai bianconeri: due gli scenari utili per trattenere il francese!

di Redazione JuventusNews24, il PSG affonda su Gyokeres e mette Kolo Muani alla porta! Il centravanti francese potrebbe rimanere in bianconero con queste due soluzioni alternative

Randal Kolo Muani potrebbe rimanere alla Juventus grazie all'affondo del PSG su Viktor Gyokeres. Questo è l'intreccio che si potrebbe creare, come ricorda Fichajes.com. I 90 milioni di euro che i parigini potrebbero girare allo Sporting Lisbona spianerebbero la strada per una conferma del numero 20 bianconero a Torino.

Due sono le strade plausibili per vedere Kolo Muani ancora alla Juventus: acquisto a titolo definitivo a condizioni vantaggiose o nuova stagione in prestito.