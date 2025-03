Internews24.com - Calciomercato Inter, individuato l’obiettivo primario per l’estate: tutta la dirigenza ha dato l’ok all’operazione… c’è anche la benedizione di Inzaghi!

di Redazioneper: lahannoall’operazioneGli uomini delsono al lavoro da mesi per la costruzione della rosa del prossimo anno: non a caso è stato già messo il primo mattoncino con l’acquisto di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria.via, come conferma Tuttosport, il vero sogno di mercato dei nerazzurri perè Nico Paz del Como.– «Beccati. Non è passata inosservata la lunga chiacchierata sugli spalti dello stadio Sinigaglia tra Javier Zanetti e Pablo Paz durante l’vallo di Como-Venezia. Il Vicepresidenteista, infatti, vanta un’amicizia trentennale col papà del numero 79 biancoblù. Un rapporto che può aiutare l’nella corsa al fantasista argentino.