Calcio, vittorie in rimonta per Inter e Milan nel sabato di Serie A. Il Venezia acciuffa il Como al fotofinish

L’fatica, ma alla fine la spunta contro il Monza, mettendo al sicuro il suo precario primato in classifica nellaA 2024-2025 di, Campionato giunto alla sua ventottesima giornata. I nerazzurri si sono infatti imposti per 3-2 tra le mura amiche, venendo fuori da una partita molto difficile e dai risvolti poco pronosticabili.Sono infatti gli uomini di Alessandro Nesta a mettere per primi il musetto davanti al 32’, grazie ad una pregevole azione capitalizzata da Birindelli, servito da un super passaggio di tacco di Mota con cui ha beffato la difesaista battendo Martinez a tu per tu. Il sogno di brianzoli si fa ancora più clamoroso al 44’, minuto in cui l’ex Keita punta l’area da sinistra, calciando poi un destro meraviglioso che si impatta esattamente sotto l’incrocio opposto.