.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, il pari è una mezza sconfitta (1-1)

Leggi su .com

Il Termoli va sotto ma pareggia in inferiorità numerica: la distanza sulla zona play-out sale a 6 punti, ma col calendario che incombe questa era una partita da vincere, 9 marzo 2025 – Lagetta al vento un’altra occasione facendosi fermare in casa 1-1 dal Termoli nonostante oltre 30 minuti di superiorità numerica.giusto, perché per vincere bisogna fare di più e avere ben altro atteggiamento, non regalare il gol come fatto nel caso delospite.che parte male, Campani decisivo già dopo 1 minuto su Volpe ma che poi esce alla distanza: al 12? Palombo è super su Ferrara, Fernandez sulla ribattuta spara alle stelle.Al 33? traversa di Furini con il portiere ospite incerto, al termine del primo tempo lo 0-0 è giusto.Pesaresi manca al 55? la correzione vincente su traversone di Ferrara ma al 61? l’episodio che può cambiare il match: rosso diretto a Allegretti, ingenuo, per un intervento in gioco pericoloso su Gasparroni, all’esordio dall’inizio per l’infortunato dell’ultimo momento Gabbianelli, bloccato nella rifinitura da un problema muscolare.