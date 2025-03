Oasport.it - Calcio femminile: la Roma batte l’Inter e aggancia il 2° posto in Serie A. Il Milan ferma la Juve

Va in archivio una domenica semplicemente emozionante di. In occasione dei due match in programma oggi, validi per la seconda giornata della Poule Scudetto diA 2024-2025 ilha pareggiato al 90?ndo lantus, mentre laha vinto in pieno recupero contro.Ma andiamo con ordine. Tra le mura amiche, le rossonere dimostrano fin dalle prime battute di essersi meritate l’ingresso tra le prime cinque della classe, mettendo in seria difficoltà la capolista. Non a caso al 18? le padrone di casa si procurano undi rigore, provocato da un atterraggio di Renzotti da parte di Harkiven. Un minuto dopo, dal dischetto, Domping non sbaglia, portando le compagne avanti. La Vecchia Signora amministra le operazioni, ma non riesce a trovare l’imbucata vincente andando a riposo sotto di un goal.