Cage Warriors 183, Bellandi difende il titolo dei pesi medi a Ostia. Tutti i risultati

Tre sottomissioni, due ko, due difese del. La serata di183 al Pala Pellicone dinon ha deluso le aspettative del pubblico romano. La cintura rimane nelle mani di Liam Gittins che si conferma campione del mondo deigallo: “The Nightmare” ha tenuto il centro dell’ottagono con un ritmo incessante, prima che un interventoco, legato ad un colpo accidentale all’occhio, portasse a un no-contest. Niente verdetto finale e cintura ancora nelle mani di Gittins. Più combattuto il co-main event tra il campione deiDarioe Naglis Kanišauskas. Dopo cinque round, l’italiano si è imposto per split decision e ha battuto il rivale il lituano per la seconda volta in carriera. Una rear-naked choke al terzo round regala invece la vittoria a Simone D’Anna che si aggiudica il derby italiano contro Gianluca Scottoli.