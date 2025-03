Cade sugli sci e vola per 70 metri in coma il 18enne Marco Degli Uomini | l’incidente prima di un evento di superG

Leggi su Open.online

È in, sciatore di 18 anni vittima di un incidente sulla neveimpianti del Monte Zoncolan. Il ragazzo ha perso il controllosci ed èto per circa 70, candendo rovinosamente sulla neve.è avvenutodell’aperturaimpianti, intorno alle 8.20 di sabato 8 marzo, secondo quanto riporta Rainews.sarebbe caduto durante una discesa di riscaldamento sulla pista 2impianti del monte Zoncolan, in Friuli. Tesserato dello sci club Monte Dauda doveva fare da apripista per unma all’altezza di un salto ha perso il controllo e ha fatto un volo di decine di. Nella caduta ha riportato fratture alle gambe e a un polso ed è stato portato all’ospedale di Tolmezzo con l’elicottero del Suem. Nel nosocomio, secondo quanto scrive la Tgr Fvg, sarebbero sorte complicazioni molto gravi ed è stato disposto l’immediato trasferimento all’ospedale di Udine.