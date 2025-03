Leccotoday.it - Cade lungo il sentiero per il corno Medale, soccorsi in azione

Leggi su Leccotoday.it

Paura e pronto intervento deidomenica mattina a Lecco per prestare aiuto a un escursionista caduto in zona imperviailverso il. L'allarme è scattato alle ore 9:30 in codice giallo. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul.