Ilrestodelcarlino.it - Bus e rincari, 7 giorni dopo: "Inizierò ad andare in bici": "Un sacrificio per il futuro"

È passata una settimana dall’entrata in vigore delle nuove tariffe per il biglietto dell’autobus. Ma l’amaro boccone deinon è stato ancora digerito da molti passeggeri. Sotto le Due Torri, infatti, sono in tanti a puntare il dito contro "il biglietto più caro d’Italia", che ha subìto un aumento del 53 per cento, raggiungendo così un costo pari a 2.30 euro per un biglietto singolo, "che rischia di disincentivare l’uso del trasporto pubblico – riflette un cittadino – o potrebbe, altrimenti, aumentare il numero di persone che non timbreranno il biglietto". Dall’altra parte però, non manca anche chi vede icome "necessari per mantenere un buon livello di servizio" e cerca, tra agevolazioni e abbonamenti (che hanno subìto, in proporzione, rialzi decisamente inferiori) di rimanere fiducioso.