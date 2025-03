Romadailynews.it - Buon compleanno Martina Galli, Ornella Muti, Matteo Salvini

, Massimiliano Sciarra, Sandra Lonardo, Emma Bonino, Mario Sarcinelli, Rolando Mosca Moschini, Paola Quattrini, Teo Fabi, Franco Uncini, Juliette Binoche, Youri Djorkaeff, Monica Vanali, Gianluca Pini, Juan Sebastian Veron, Stefano Sturaro.Oggi 9 marzo compiono gli anni:, manager; Massimiliano Sciarra, speaker radio e tv, opinionista; Angelo Bortolon, ex calciatore; Mario Sarcinelli, economista, banchiere; Andrew Viterbi, imprenditore, ingegnere; Franco Gianesello, ex calciatore Bolzano, Monza; Rolando Mosca Moschini, generale; Elena Zaniboni, arpista.Inoltre, festeggiano il: Umberto Ratti, ex calciatore Ravenna; Roberto Vezzani, ex sollevatore; Francesco Bruni, linguista, storico della letteratura; Giampaolo Incerti, ex calciatore Lecco, Atalanta, Arezzo; Gianluigi Calderone, regista; Paola Quattrini, attrice; Flavio Caroli, critico e storico dell’arte; Carlo di Cristofaro, ex calciatore Alessandria; Antonio Restivo, fisico; Daniela Bognolo, cestista; Manuela Kustermann, attrice; Augusto Zucchi, attore, regista, sceneggiatore; Roberto Marconcini, ex calciatore Spal, Perugia, Monza; Emma Bonino, politica; Oscar Lesca, ex calciatore Legnano, allenatore; Maurizio Reti, doppiatore; Pietro Maria Fragnelli, vescovo; Ruggero Po, giornalista, conduttore radio.