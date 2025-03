Inter-news.it - Buon compleanno Inter! Oggi compie 117 anni: «Segno di eccellenza»

, 9 marzo 2025, l’117! In questo giorno, nel 1908, la società fu fondata e la ricorrenza la festeggia nel migliore dei modi col primo posto in classifica e la vittoria – soffertissima – in rimonta col Monza.! – Così i festeggiamenti del club: “«Essere nerazzurri è un traguardo, undi.» La forza di questa frase di Giacinto Facchetti non è solo nel suo suono, ma nella profondità del suo significato con il quale si racconta il legame che unisce ogniista. Un legame che non si misura solo con il cuore, ma anche con la mente, con l’anima, con il sacrificio e l’amore per una maglia che rappresenta più di una squadra: una città, un Paese, milioni di tifosi, il simbolo di una storia che si è forgiata in 117”.“Quello stemma, nato la sera del 9 marzo 1908 e quella fascia di capitano, che si sono passati di maglia in maglia e di mano in mano, sono il vessillo di una leadership che ha attraversato generazioni di calciatori nerazzurri.