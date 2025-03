Panorama.it - Buon compleanno Barbie

9 marzo 1959. Mentre a Cuba si insediava Fidel Castro, in Italia si festeggiava per la prima volta la Festa della Mamma, e Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa vinceva il premio Strega a un anno dalla pubblicazione, a Willows, un paesino nel bel mezzo del Wisconsin, nasceva Barbara Millicent Roberts, in arte, semplicemente.Donna dalle spiccate doti imprenditoriali, Ruth Handler, ideò per la prima volta una bambola dalle fattezze di una adulta (e non di una bambina come invece erano concepiti i bambolotti fino ad allora), per regalarla alla figlia; e proprio perché a lei era dedicata, la chiamò con lo stesso nome, Barbara, meglio conosciuta come.Insieme a quella rivoluzionaria signorina in miniatura, nasceva in primis una nuova alternativa alla classica bambola (da far accudire alle bimbe per farle giocare nel ruolo stereotipato di mamme), ma soprattutto sbocciava pian piano una nuova visione della figura femminile.