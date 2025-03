Lopinionista.it - Brunori Sas, Clara e Serena Dandini tra gli ospiti di “Domenica In”

ROMA – Oggi, 9 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 26^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier.La puntata si aprirà con uno spazio dedicato al ricordo di Mino Reitano, in studio la moglie Patrizia Vernola con le due figlie Grazia e Giuseppina Reitano. Vittorio Cecchi Gori sarà protagonista di un’intervista nella quale ripercorrerà i momenti più importanti della sua lunga carriera di produttore cinematografico, oltre a ricordare l’attrice Eleonora Giorgi, scomparsa in questi giorni e protagonista di tanti film di successo prodotti proprio dallo stesso Gori. Spazio alla musica conSas che si esibirà al pianoforte con il brano “L’albero delle noci”, mentre la cantantecanterà il brano “Febbre”.