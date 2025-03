Agi.it - Brignone e Paris, ‘jet azzurri' in Scandinavia

AGI - Dal verde, bianco, rosso delle aurore boreali a quello del tricolore italiano. Lo sci tricolore ha sbancato in, terra per antonomasia di sciatori e fondisti. Federicaha centrato la doppietta supergigante-gigante sulle nevi di Are in Svezia e Dominikche ha fatto altrettanto in discesa libera e superG su quelle di Kvitfjell in Norvegia. Se persi tratta di un buon passo avanti verso la conquista della Coppa del mondo, perè il definitivo ingresso nella storia dello sci tricolore avendo eguagliato a quota 24 vittorie il suo mito, Gustav Thoeni, nella speciale graduatoria dei plurivincitori che è guidata da Alberto Tomba con 50. Quella di Dominik, nel febbraio del prossimo anno atteso sull'amata pista ‘Stelvio' di Bormio in occasione delle gare dei Giochi di Milano Cortina, è la vittoria numero 196 dell'Italia degli uomini nella storia del Circo bianco.