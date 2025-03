Ilrestodelcarlino.it - Bramante conquista due punti d’oro

80 viterbo 65: Crescenzi 12, Ricci ne, Sgarzini 10, Ferretti ne, Ferri 14, Nicolini E. 8, Centis 8, Rinaldi 11, Stefani 11, Panzieri 6, Lanci ne. All. Nicolini. STELLA AZZURRA VITERBO: Caridà 9, Moretti 11, Velimirovic 4, Bertini, Meroi, Visentin 9, Albenzi 7, Casanova 1, Begic 21, Fokou 2. Parziali: 23-16, 27-20, 14-14, 16-15. Progressivi: 23-16, 50-36, 64-50, 80-65. Uscito per 5 falli: Stefani (Pesaro). Brilla ilche contro la Stella Azzurra Viterbo vince, in casa al PalaMegabox, con un punteggio perentorio. Nella quarta giornata dei play-In Gold Pesaroduecontro un’avversaria insidiosa. Una vittoria importantissima ottenuta con grande concentrazione difensiva contenendo l’attacco ospite. Partita quasi mai in discussione, a parte l’iniziale vantaggio degli avversari e la prima parte del terzo periodo.