Bradley Cooper indossa delle sneaker molto serie, adeguate al suo lavoro di regista

Benchésia sempre stato un fan sfegatatoAir Jordan, ha mostrato di avere un certo debole per le scarpe Louis Vuitton.A gennaio, per esempio, ha sfoggiato un esemplare dell'ambita collaborazione Louis Vuitton x Timberland. Qualche settimana dopo è stato visto in giro mentre faceva commissioni con la nuovissima Louis Vuitton Ranger. In pratica, se la scarpa ha il grande e luccicante monogramma della maison, lui la vuole. Quindi, può essere così scioccante vedere che possiede anche unasue calzature da skate più in voga? No, proprio non lo è.Celebrity Sightings in New York City - March 04, 2025XNY/Star MaxDi recente, l'attore eamericano è stato avvistato a New York mentre girava il suo prossimo grande progetto, Is This Thing On? (con Will Arnett e Laura Dern, per la cronaca).