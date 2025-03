Sondriotoday.it - Bozzetti sondriesi. I vicoli della città

Quando ero bambino mi piaceva correre per le viuzze del centro storico con l’idea di far perdere le mie tracce a qualcuno. Certo, quell’antico cuore di Sondrio non è molto esteso, ben lontano dall’essere un vero labirinto urbano. Ma ci sono degli angoli, deiche lo rendono abbastanza.