Bombardamento russo su Zaporizhzhia

2.58 Le forze russe hanno attaccato nella notte la città die l'omonima regione, nell'Ucraina sudorientale, colpendo infrastrutture critiche: lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione regionale, Ivan Fedorov, come riporta Ukrainska Pravda. I bombardamenti, ha sottolineato Fedorov, hanno provocato un incendio e nella città sono state udite fino a 10 esplosioni, ma per il momento non si segnalano feriti o vittime causa degli attacchi nemici.