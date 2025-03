Unlimitednews.it - Bomba sulle pensioni, assegni tagliati e requisiti più alti: decisione del governo tajani meloni

Leggi su Unlimitednews.it

Pensione sempre più lontana: nuovi ostacoli all’orizzonte, con le ultime novità glisonoe la pensione è irraggiungibile.L’allarme della Cgil e la risposta dell’InpsSecondo la Cgil, dal 2027 i lavoratori dovranno aspettare tre mesi in più per poter andare in pensione. In particolare, l’età minima per la pensione di vecchiaia dovrebbe salire a 67 anni e 3 mesi, mentre per la pensione anticipata saranno necessari 43 anni e 1 mese di contributi. Una prospettiva che ha immediatamente sollevato polemiche e preoccupazioni tra chi sperava di poter lasciare il lavoro senza ulteriori ostacoli.L’Inps, tuttavia, ha voluto subito placare le tensioni, affermando che non ci sono nuove disposizioni ufficiali in merito. L’Istituto ha chiarito che le certificazioni saranno redatte sulla base delle tabelle attuali, senza variazioni neiprevisti per i prossimi anni.