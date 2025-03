Ilfattoquotidiano.it - Bomba Day a Montebello Vicentino: evacuati 94 residenti per il disinnesco di un ordigno bellico

Sono iniziate questa mattina le operazioni didi unrisalente alla seconda Guerra Mondiale, ritrovato nei cantieri per la linea ferroviaria ad alta velocità a. Per consentire l’intervento degli artificieri, è stata disposta l’evacuazione di 94che abitano nel raggio di 468 metri dal punto di ritrovamento.Lad’aereo americana, del peso di 230 chilogrammi e lunga 1,25 metri, è stata scoperta a breve distanza da dove, lo scorso novembre, era stato ritrovato ungemello, poi fatto brillare il 15 dicembre. A scopo precauzionale, dalle ore 9.00 è stata anche disposta la chiusura in entrambe le direzioni dell’autostrada A4 Brescia-Padova nel tratto compreso tra i caselli di Montecchio e, fino al cessato allarme. Anche la linea ferroviaria Vicenza-Verona è stata fermata, sebbene il blocco fosse già previsto fino a lunedì mattina per i lavori della Tav.