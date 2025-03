Tpi.it - Bologna, il Cassero Lgbtqia+ prende le distanze dalla manifestazione per l’Europa del 15 marzo

Leggi su Tpi.it

Intervista alla presidente Camilla Ranuro delCenterdurante ladell’8, che ha visto la partecipazione di circa 10.000 persone.Le attiviste e gli attivistidiaffermano la loro distanzadel 15a Roma, convocata da Michele Serra, e contestano la decisione di Arcigay di aderire, accusandola di strumentalizzazione del movimento per i diritti civili.Una polemica simile ha investito la Cgil, con le Rsu che hanno indirizzato una lettera critica al segretario Maurizio Landini, chiedendogli di non partecipare. Queste tensioni sottolineano le fratture all’interno della sinistra e dei movimenti, sollevando interrogativi su quale direzione politica e sociale debba essere seguita.Alla testa del corteo dell’8, Camilla Ranuro dichiara che ilCenter disi distanzia nettamentedel 15: “In una piazza di un blu indistinto, così come al tavolo con la Roccella: noi non ci stiamo!”, dice.