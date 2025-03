Bolognatoday.it - Bologna Basket 2016-UBP Petrarca Padova, in arrivo lo scontro d'alta classifica

Leggi su Bolognatoday.it

Dopo il weekend di riposo, iltorna in campo per un match veramente impegnativo con l'UBP. I rossoblu si scontreranno con i veneti per i Play-In Out della B Interregionale martedì 11 marzo 2025, alle 20.30, al Palasavena di San Lazzaro (via Caselle, 26).La.